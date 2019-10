Ein Direktzug fährt zu Testzwecken an diesem Samstag von China nach Luxemburg. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Samstag hervor. In zwei Wochen durchquert dieser Zug Russland, Weißrussland, Polen und Deutschland, bevor er im 10.000 Kilometer entfernten intermodalen Zentrum in Bettemburg ankommt. Startpunkt ist die Stadt Chengdu, in der zum Zeitpunkt auch Infrastrukturminister François Bausch anlässlich des Staatsbesuchs in China weilt.

Zwischen Europa und China verkehrten 2018 schon 6.300 Züge, gegenüber 3.600 Zügen im Jahr 2017. Für 2019 werden mehr als 8.000 Züge erwartet. Das ursprüngliche 2016 gesetzte Ziel, bis 2020 5.000 Züge zu erreichen, wurde damit bereits übertroffen.

Der Chengdu International Railway Service verfügt derzeit über drei direkte wöchentliche Züge nach Tilburg (NL) und vier direkte wöchentliche Züge nach Lodz (PL); auf Wunsch seiner Kunden organisiert die CDIRS auch gelegentliche Züge nach Nürnberg (DE).

Wie es dazu kam?

Im Oktober 2018 diskutierte das Management des Chengdu International Railway Service (CDIRS) die Idee einer direkten Bahnverbindung zwischen dem Terminal Qingbaijiang (Chengdu) und Bettembourg-Dudelange. Das CDIRS war auf der Suche nach neuen Hubs, die es ihm ermöglichen würden, schnell verschiedene europäische Regionen zu erreichen und die als Zentrum für große Mengen europäischer Waren für den chinesischen Markt und umgekehrt fungieren konnten.

Im November 2018 übermittelte Infrastrukturminister François Bausch auf Anfrage von CFL multimodal ein Schreiben an den Gouverneur der Provinz Sichuan, in dem er seine Unterstützung für die Gespräche zwischen CDIRS und der multimodalen CFL im Rahmen des Eisenbahnverbindungsprojekts zwischen Chengdu und Luxemburg ausdrückte. Der erste Testzug rollte Anfang 2019 über die Schienen am 4. April 2019 zum Zeitpunkt des Besuchs des chinesischen Gouverneurs der Provinz Sichuan in Luxemburg. Am Samstag fährt ein weiterer Direktzug die 10.000 Kilometer nach Luxemburg.

Warum Luxemburg?

Luxemburg ist das Tor zu West- und Südeuropa. Die wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren liegen innerhalb 24 Stunden Fahrtzeit. Die Transitzeiten in die Region Rhône-Alpes, nach Barcelona, an die belgischen Häfen sowie in den Hafen von Triest sind kurz. Wegen Straßennutzungsgebühren, Arbeitskräftemangel und Staus auf europäischen Straßen wird die Nutzung innereuropäischer Eisenbahnverbindungen in Zukunft zunehmen.

Außerdem hat Luxemburg eine integrierte Logistik-Plattform. Logistikdienstleister und Zollagentur sind vor Ort. Luxemburg fördert neue Technologien wie zum Beispiel 5G. Und: Luxemburg hat ein hochleistungsfähiges intermodales Terminal mit zuverlässigen Schienenverbindungen und einem leichten Zugang für die Kunden durch den direkten Anschluss ans europäische Autobahnnetz.