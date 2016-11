RTL/Lunghi

Bettel: "Ich würde nochmal das Gleiche tun"

Premier-, Kultur- und Medienminister Xavier Bettel stand am Montag der zuständigen parlamentarischen Kommission in Sachen RTl und Lunghi Rede und Antwort. Was die disziplinarische Untersuchung angeht, sagte Bettel: "Ich würde nochmal das Gleiche tun."