Rundum Gerard Lopez

Abenteuerliche Räuber-Geschichte

Im Juni 2014 stand der Escher Geschäftsmann Gerard Lopez plötzlich wegen einem "Faits divers" im Rampenlicht. Und was für einer: seine Freundin war entführt worden, in Lopez' Anwesenheit. In Nancy fand nun der Prozess statt. Eine abenteuerliche Räuber-Geschichte.