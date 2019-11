Luxemburg hat das letzte Spiel der EM-Qualifikation nach einer sehr starken Leistung mit 0:2 gegen Portugal verloren. Die FLF-Formation war teilweise die dominierende Mannschaft und bereitete den Portugiesen sehr viele Probleme. Die “Seleçao” qualifizierte sich durch diesen Sieg für die EM 2020.

Luxemburgs Nationaltrainer Luc Holtz entschied sich zu drei Veränderungen im Vergleich zum Spiel gegen Serbien (2:3-Niederlage am vergangenen Donnerstag). Leandro Barreiro, David Turpel und Aldin Skenderovic standen anstelle von Chris Philipps, Olivier Thill und Tim Hall in der Startelf.

Portugal trat u.a. ohne die verletzten Stammspieler João Félix, Pepe und William Carvalho an. Topstar Cristiano Ronaldo führte die “Seleçao” wie gewohnt als Kapitän auf den Platz.

Überraschenderweise war Luxemburg von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft. Die Roten Löwen zogen ein relativ hohes Pressing auf, gewannen sofort ihre Zweikämpfe und hatten spielerisch so einiges zu bieten. In der 6. Minute ging ein Kopfball von Deville knapp drüber. Portugals Antwort lieferte Ronaldo. Der Topstar fand jedoch in FLF-Torwart Moris seinen Meister (9.).