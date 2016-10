Polizei will kein Rekrutierungsbüro

Um ihren Personalmangel zu bekämpfen, hatte die Armee Ende September in Luxemburg-Stadt am Boulevard Royal ein Rekrutierungsbüro ( ► Link ) eröffnet. In einer parlamentarischen Anfrage wollten die DP-Abgeordneten Gusty Graas, Max Hahn und Alexander Krieps nun wissen, ob die Polizei auch ein Rekrutierungsbüro benötige. Francine Closener, Staatssekretärin im Ministerium für Innere Sicherheit, hat dies verneint.

In ihrer Antwort weist sie zunächst darauf hin, dass die Rekrutierung bei der Armee nicht mit jener bei der Polizei beziehungsweise der "Administration des douanes et accises" (ADA) vergleichbar sei. Bei der Polizei gebe es beispielsweise "Examen-concours" für das Personal des "Cadre supérieur", der "Carrière des inspecteurs" und der "Carrière du brigadier". Aus diesem Grund sei ein einfaches Rekrutierungsbüro unnötig. Die Polizei setze stattdessen auf einen "proaktiven" und direkten Kontakt.

So würden unter anderem zu Beginn jedes Schuljahres Besuche der Polizei in mehreren Sekundarschulen stattfinden. Außerdem sei die Polizei bei verschiedenen "Job Deeg" präsent und mit Videoclips in den sozialen Medien aktiv. Des Weiteren stünden 50 "Kontaktpunkte" in den verschiedenen Kommissariaten des Landes zur Verfügung. Francine Closener unterstreicht letztlich, dass die Polizei mit ihrer Rekrutierungspolitik sehr erfolgreich sei.

Beim letzten "Examen-concours" im Juli dieses Jahres habe es 411 Kandidaturen gegeben. Die Staatssekretärin im Ministerium für Innere Sicherheit fügt hinzu, dass die "Administration des douanes et accises" ihr Personal hauptsächlich bei den zukünftigen Staatsbeamten in den staatlichen Verwaltungen suche. Aufgrund des Profils des gesuchten Personals verzichtet die ADA ebenfalls auf ein Rekrutierungsbüro.