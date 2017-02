Verbotene Waffen und ein Unfall

Ein Autofahrer welcher von Differding in Richtung Zolver fuhr, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen geparkten Wagen. Nach dem Aufprall schrammte der Fahrer weitere drei Fahrzeuge.

Als die Polizei vor Ort war stellte sie fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand, daraufhin wurde ihm der Führerschein entzogen.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar führte die Polizei im Rahmen der Operation "Hazeldonk" eine grossangelegte Kontrolle in der route de Luxembourg in Petingen durch.

An der Kontrolle waren insgesamt 57 Beamte der Polizei und der Zollverwaltung beteiligt. 74 Fahrzeuge sowie 126 Personen wurden kontrolliert. Die Beamten stießen auf rund 28 Gramm Marihuana und beschlagnahmten vier verbotene Waffen.