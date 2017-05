In der Nacht auf Mittwoch wurde der Polizei eine Schlägerei in Esch/Alzette zwischen zwei Männern gemeldet. Eine Person soll sichtlich verletzt am Boden gelegen haben.

Während die Beamten in den Streit eingriffen, fiel dem mutmaßlichen Unruhestifter ein Mobiltelefon aus der Tasche.

Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um das Handy des Opfers handelte.

Bei einer anschließenden Personendurchsuchung konnte eine geringe Menge an Drogen sichergestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an.

Er wurde am Mittwochnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die vergangene Nacht verbrachte er in der Arrestzelle, da er unter anderem auch unter Alkoholeinfluss stand.