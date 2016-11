Heftiger Schneefall: Staus und Flugausfälle

Allein in Moskau ereigneten sich der Stadtverwaltung zufolge fast 900 zum Teil schwere Verkehrsunfälle infolge des Winterwetters. In der russischen Metropole waren Tausende Arbeiter im Einsatz, um die Wege von Glatteis und Neuschnee zu befreien.

Auf den drei internationalen Flughäfen der Millionenstadt kam es zu insgesamt mehr als 75 Ausfällen, wie russische Agenturen am Samstag meldete. Eisregen führte im Umland von Moskau in Tausenden Häusern zu Stromausfällen. In der Hauptstadt stauten sich die Autos viele Kilometer lang.