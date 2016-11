Mord in Leudelingen: Zeugenaufruf

Am Donnerstag hatte ein Förster in seinem Revier in Leudelingen ein Leiche gefunden. Bei der Leiche handelt es um einen Mann von schwarzer Hautfarbe. Bei der Obduktion des Toten wurde festgestellt, dass er einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer in der Zeit zwischen Mittwoch dem 09.11.2016 18.00 Uhr und Donnerstag dem 10.11.2016 08.00 Uhr Beobachtungen gemacht, welche zur Aufklärung des Verbrechens beitragen können, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 49 97 - 61 22 oder der Notruf 113 entgegen.