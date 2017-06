Verkehrsunfall mit Todesfolge

Von Limpach aus kommend, verlor ein Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß rechts frontal gegen einen Baum, wie die Polizei berichtet.

Der Fahrer konnte schwerverletzt aus dem Fahrzeug geboren werden und ins Krankenhaus gebracht werden. Die 36 Jahre alte Beifahrerin, sollte den harten Aufprall jedoch nicht überleben, so die Polizei weiter. Sie verstarb noch am Unfallort. Wie es schlussendlich zu dem Unfall kam, bleibe zu ermitteln. Der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei untersuchte den Unfallort. Die Strecke musste für den Verkehr in beiden Richtungen gesperrt werden.