Am Montagnachmittag gegen 13.00 Uhr stürzte ein 44 jähriger Arbeiter während den Arbeiten an einer Stahlkonstruktion, die in der Hauptstadt neben der Zugbrücke Viadukt errichtet ist, in die Tiefe.

Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann aus Belgien an seinen Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft und die Inspection du Travail et des Mines begaben sich vor Ort.