Die Hippos sind los

Erinnern Sie sich noch an die Ausstellung "Art on Cows" 2001 in Luxemburg-Stadt? Oder an die "Elephant Parade" im Sommer 2013? Nach den Kühen und Elefanten folgen nun die Nilpferde: 24 Skulpturen der imposanten Tiere sind zurzeit im Hesperinger Park zu sehen. Die Ausstellung wurde von der Gemeinde Hesperingen in Zusammenarbeit mit der KulturKress Hesper Asbl. ins Leben gerufen und findet im Rahmen des "Kultur Summer 2017" statt.

In Polen wurden die Skulpturen hergestellt und dann von 24 hauptsächlich luxemburgischen Künstlern bemalt.

Hippopotable, Ploum und Co. können noch bis zum 3. September im Hesperinger Park bewundert werden.