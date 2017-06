Poos: "Eine dominante Persönlichkeit"

Jacques F. Poos hat Helmut Kohl als großen Nachkriegspolitiker bezeichnet, der die Europapolitik nachhaltig geprägt hat. Poos war in den Jahren 1984 bis 1999 Außenminister und Vizeregierungschef. Die Sitzungen des Europäischen Rates, den Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU, habe Helmut Kohl dominiert und oftmals auch orchestriert, zusammen mit dem damaligen französischen Präsidenten François Mitterrand, erinnert sich Poos.

In jenen Jahren nahmen auch die Außenminister noch an den Sitzungen des Europäischen Rates teil. Kohl war ein überzeugter Europäer, kein Fanatiker. Die deutsche Wiedervereinigung habe er weitergetrieben, ohne dass zum damaligen Zeitpunkt gewusst war, was das für Europa bedeuten würde. Die anderen Mitgliedsstaaten hätten sich von seinem Enthusiasmus mitreißen lassen.

Poos erwähnt auch den unschönen politischen Abgang des Ex-Bundeskanzlers. Kohl hatte Aussagen über illegale Spenden an seine Partei, die CDU, verweigert. Er wähnte sich zu jenem Zeitpunkt über alles erhaben.