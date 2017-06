1:0 für den Jugendfußball

Am Sonntag wurde zum 30. Mal die „Journée nationale du football“ in Ettelbrück organisiert. Teams der Altersklassen Bambinis, Pupilles, Poussins, Minimes und Scolaires treten und traten gegeneinander an.

Insgesamt sind 292 Mannschaften eingeschrieben. Der sportliche Spaß steht den ganzen Tag über im Mittelpunkt.