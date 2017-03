Mysteriöse Explosion in Schweden

Am Freitag gegen 22:00 Uhr habe es in einem Wohnhaus in Göteborg eine Explosion gegeben, so Breitbart News (die Nachrichtenseite, die Xavier Bettel einen ehemaligen Talkshowmaster nannte). Dabei beruft sich das amerikanische Nachrichtenportal auf eine Meldung der schwedischen Göteborgs-Posten. "Ich dachte ein anderes Land würde uns angreifen", so zitierte Breitbart News eine Zeugin. "Ich dachte es wäre Krieg." Dabei verschweigt Breitbart News jedoch, dass es sich bei dieser Zeugin um die 12-jährige Esther K. handelt, die zusammen mit ihrem 8 Jahre altem Bruder Nils durch die Explosion geweckt wurde.

Die vermeintliche Explosion ließ der 12-Jährigen keine Ruhe. Gegen fünf Uhr am Morgen ging sie Online um auf der Internetseite der zweitgrößten schwedischen Zeitung nachzuschauen was denn passiert sei. Hier fand sie eine kleine Meldung zu dem Zwischenfall. "Wir gehen davon aus, dass eine Art Bomben-Attacke durchgeführt wurde", so ein Polizeisprecher gegenüber dem Göteborgs-Posten. "Einige Personen liefen von dem Explosionsort weg, wer diese Leute waren wissen wir aber nicht."

Die Schäden der Explosion können so groß nicht gewesen sein, weil selbst die Spezialisten der Polizei den genauen Explosionsort nicht finden konnten. "Wir konnten in keiner Wohnung des Apartmenthauses etwas finden", so der Polizeisprecher. "Wir gehen davon aus, dass die Explosion sich im Treppenhaus abspielte." Die Polizei will sich das Treppenhaus genauer ansehen und "an jeder Tür klopfen um herauszufinden ob jemand gestern etwas sah oder hörte." Auf jeden Fall habe man keine metallischen Rückstände gefunden und glaubt nicht an die Explosion einer Handgranate. Die Polizei geht davon aus, dass eine Person einer anderen Person, die an dieser Adresse wohnt einen Schrecken einjagen wollte.

Auf jeden Fall hatten die 12-Jährige und deren Bruder eine unruhige Nacht. Gegenüber dem Göteborgs-Posten sagte sie: "Wir hörten einen lauten Knall. Als erstes dachte ich an ein Erdbeben, oder ich glaubte, dass ich es geträumt hatte. Doch dann sagte mein Bruder mir, dass er ebenfalls etwas gehört hatte. Er glaubte einen Schuss aus einer Waffe gehört zu haben." Der Knall beunruhigte die beiden Kinder. "Ich dachte ein anderes Land habe uns angegriffen, ich dachte es wäre Krieg. Ich mag keinen Krieg", so das Kind gegenüber dem Göteborgs-Posten.

Als die Rettungsdienste den Ort verließen war die 12-jährige besorgt, konnte sich aber wieder beruhigen, weil sie sich sagte, dass die Gefahr vorbei sei, da sonst die Polizei nicht abziehen würde. "Den Rest der Nacht schlief ich unter meinem Kissen und meiner Decke, falls es wieder passieren würde."