Stellenabbau bei Delphi

Der amerikanische Automobilzulieferer Delphi Automotive hat nach Angaben vonvor rund vierzig Mitarbeiter zu entlassen.Das aus strukturellen Gründen und aus der Notwendigkeit heraus das Budget kürzen zu müssen, um die Aktivitäten in Luxemburg weiterführen zu können, schreibt. Betroffen ist der Standort in Niederkerschen.Die Mitarbeiter seien diese Woche über die Entlassungen informiert worden.zufolge, sollen in Kürze Verhandlungen mit den Gewerkschaften beginnen.

Der US-Autozulieferer hat seit 1971 einen Standort in Luxemburg.