Beim Dealen mit Gras erwischt

In der Avenue de la Gare in Luxemburg wurde eine Polizeistreife am Samstagabend auf zwei Personen aufmerksam, deren Verhalten auf eine Rauschgiftübergabe hindeutete, berichtet die Polizei in ihrem Bericht. Eine der beiden Personen wurde daraufhin kontrolliert und händigte sofort mehrere Tüten Marihuana aus, heißt es weiter. Sie wurde zur Dienststelle gebracht, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Sonntagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Die Tüten mit Marihuana wurden beschlagnahmt.