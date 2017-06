Wetter wechselhaft und regnerisch

Schauer, Gewitter, Wind - in den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter in Luxemburg von seiner wechselhaften Seite. Vor allem am Mittwoch erwarten Meteorologen kräftige Gewitter mit stürmischen Böen. "Eine dauerhafte Schönwetterlage ist nicht in Sicht", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montag.

Dabei steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen kaum über 20 Grad. Nachts kühlt es bis auf sechs Grad ab. Auch am Donnerstag bleibt es recht launisch - allerdings geht es mit den Temperaturen ein wenig nach oben.

Zum Wochenende hin wird es dann aber wieder sonniger. Am Samstag könnte das Thermometer dann wieder bis auf 25 Grad, am Sonntag bis auf 26 Grad klettern.