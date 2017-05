Betrunkene Briten brocken Eurostar Verspätung ein

Zwei betrunkene Briten haben den Passagieren eines Eurostar-Schnellzugs von Paris nach London vier Stunden Verspätung eingebrockt. Passagiere beschwerten sich am Montagabend nach der Abfahrt über die aggressiven britischen Fahrgäste, wie ein Sprecher der französischen Staatsbahn SNCF sagte. Der Zug mit 770 Passagieren an Bord wurde am Bahnhof der nordfranzösischen Hafenstadt Calais gestoppt, damit Polizisten die betrunkenen Briten abführen können.

Doch damit begann das eigentliche Chaos: Passagiere stiegen während des ungeplanten Zwischenstopps aus dem Eurostar aus und vertraten sich auf dem Bahnsteig die Beine. Durch die geöffneten Zugtüren hätten blinde Passagiere in den Zug gelangen können, die nicht die strengen Sicherheitskontrollen am Pariser Nordbahnhof passiert hatten.

Clubbing in Calais??? Nope, it's just a crowd of people who have been thrown off the #Eurostar because one idiot had too much to drink! pic.twitter.com/5BEBEC5POB