Zu viel Alkohol, zu schnell, zu aggressiv

In der Nacht zum Montag führte eine Polizeistreife in der Düdelingen route de Luxembourg eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei wurde ein Fahrer mit 71 Km/h statt den erlaubten 50 Km/h gemessen. Während der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Da der Atemlufttest ergab, dass der zulässige Höchstwert deutlich überschritten wurde, zogen die Beamten den Führerschein an Ort und stelle ein.

Einige Stunden zuvor wurde schon ein Führerschein auf der N28, in Richtung Sandweiler, eingezogen. Ein Fahrzeugführer machte ungewollt auf sich aufmerksam, indem er sein Auto in Schlangenlinien steuerte. Der Atemlufttest ergab, dass der zulässige Höchstwert um das Doppelte überschritten wurde. Seinen Führerschein ist der Fahrer jetzt los.

Eine weitere Kontrolle wurde letzte Nacht in Mondorf-les-bains durchgeführt. Gegen 1.00 Uhr wurde dabei in der avenue Frantz Clement ein sturzbetrunkener Fahrer gestoppt. Auch er ist seinen Führerschein los.

Zur gleichen Zeit fiel einer Patrouille ein Fahrzeug in der hauptstädtischen allée Scheffer auf, welches bei einer, auf grün geschalteten, Verkehrsampel stehen blieb und beim Wechsel auf Rot die Fahrt fortsetzte. Eine weitere Fahrauffälligkeit wurde dann etwas weiter in dem boulevard Royal festgestellt. Hieraufhin wurde das Fahrzeug gestoppt und beide Insassen kontrolliert. Am Steuer saß eine junge Frau, die keine Papiere vorzeigen konnte. Auf Nachfrage hin, gestand sie zu viel getrunken zu haben. Der Beifahrer mischte sich aber plötzlich ein und versuchte sie von der Durchführung des Atemlufttestes abzuhalten, aber vergebens. Laut Test wurde der zulässige Höchstwert über das Doppelte überschritten.

Daraufhin wurde entschieden beide Fahrzeuginsassen mit zur Dienststelle zu nehmen. Der Beifahrer weigerte sich aber zunächst auszusteigen, wurde aufbrausend und stieß im Kommissariat einem Beamten gegen die Brust. Er wurde bis zum Abschluss der Amtshandlungen im Wartesaal gelassen. Nachdem der Fahrerin das provisorische Fahrverbot zugestellt wurde, wurde das Paar aufgefordert die Dienststelle verlassen. Dies wollte der Mann jedoch nicht und es folgte eine Reihe von Beleidigungen und Drohungen. Er forderte unter anderem die Beamten mehrmals auf ihn zu schlagen. Nachdem das angeforderte Taxi eintraf, kam der Mann erneut auf die Beamten zu und beleidigte sie. Als er die Beamten erneut mehrmals stieß wurde dem Ganzen aber ein Ende gesetzt und der aufgebrachte Beifahrer wurde im Arrest untergebracht. Dabei mussten dem sich heftig wehrenden Mann sogar Handschellen verpasst werden, so die Polizei.