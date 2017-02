Verhaftung nach Überfall bei BIL

Dramatische Szenen am Donnerstag, dem 26. Januar 2017 auf dem Parkplatz der BIL in Luxemburg-Stadt: Ein Belgier verlässt das Geldhaus mit einem Koffer voller Geld. Als er auf den Parkplatz kam, schlugen ihn die Täter brutal mit einem Baseballschläger nieder, griffen den Koffer, der nach-Informationen rund 1,3 Millionen Euro in bar enthalten hatte, und flüchten mit einem Wagen.Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach den Tätern. Jetzt wurde ein Verdächtiger verhaftet, heißt es am Montag von der Staatsanwaltschaft. Dabei soll es sich nach Informationen desum den Anwalt des Opfers handeln. Dieser sei bereits früh ins Visier der Ermittler geraten, da er sich am Tatort auffällig verhalten hatte.

Gemeinsam mit seinem Klienten sei der Anwalt auf dem Parkplatz aus dem Wagen gestiegen. Augenzeugen hatten angegeben, dass sie den Anwalt kurz vor dem Überfall hektisch telefonieren haben sehen. Außerdem hatten sie sich darüber gewundert, dass er mit "offenbar sehr hochwertigen Schuhen" in einer schlammigen Wiese herumlief.

Unmittelbar nach Beendigung des Telefonats seien dann die anderen Männer auf den Parkplatz gekommen und haben sofort auf ihr Opfer eingeschlagen.

Sofort nach dem Überfall flüchteten die Täter in Richtung Bridel. Auf dem Parkplatz "Fräiheetsbam" zündeten sie ihr Fluchtfahrzeug an. In dem Wagen verbrannten neben dem Koffer auch mehrere Waffen, darunter eine Schrotflinte.