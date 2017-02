Winter bisher: kalt - sonnig - sehr, sehr trocken

Die Temperaturen liegen bisher leicht unter dem Langzeit-Durchschnitt 1981-2010. Die Niederschläge bisher belaufen sich auf 62,2 Liter pro Quadratmeter. Das ist meilenweit vom Langzeit-Durchschnitt entfernt (226 l), und wäre – wenn es denn so bleiben würde – der trockenste Winter seit den Wetteraufzeichnungen auf Findel im Jahr 1947. Der bisher trockenste Winter war 1963/64 mit 69 Litern pro Quadratmetern. Einen Allzeit-Rekord kann der Winter 2016/17 bekanntlich bereits vorweisen (► Link).



Mit 202,7 Sonnenstunden liegt der Winter 2016/17 rund 28 Stunden über dem Langzeit-Durchschnitt, und der Januar 2017 ist der viert-sonnigste Januar seit 1947. In diesbezüglichen Erinnerungen können Sie noch einmal in folgenden Fotostrecken von den Wochenenden des 15. Januar und 22. Januar schwelgen.