Infantino setzt Fifa-Jäger vor die Tür

"Das ist ein klarer Bruch", sagte der Schweizer Cornel Borbely, der die ermittelnde Kammer geleitet hatte, auf einer Pressekonferenz in Manama: "Die erfahrenen Richter und Ermittler sind weg - es gibt keine Garantien, dass die laufenden Verfahren fortgesetzt werden."

Borbely und der deutsche Richter Hans-Joachim Eckert als Vorsitzender der rechtsprechenden Kammer waren am Dienstagabend vom FIFA-Council nicht zur Wiederwahl in ihre Ämter beim FIFA-Kongress am Donnerstag vorgeschlagen worden. "Das ist kein guter Tag für die FIFA", äußerte Eckert, der zudem zweifelte, ob die noch laufenden Verfahren gegen deutsche Funktionäre - unter anderem Franz Beckenbauer und Wolfgang Niersbach - überhaupt zu Ende geführt werden.

"Das wirft den Reformprozess um Jahre zurück, die FIFA wird darunter leiden", sagte Borbely im 13. Stock eines Hotels in Bahrains Hauptstadt: "Der Ethik-Code ist nun ein wertloses Stück Papier."

Eckert und Borbely erfuhren am Dienstag unmittelbar nach ihrer Ankunft am Flughafen von Bahrain aus den Medien von der Council-Entscheidung. Ein offizielles Gespräch mit FIFA-Präsident Gianni Infantino fand bislang nicht statt.

"Vor einer Woche gab es keinerlei Anzeichen, dass wir unsere Arbeit nicht fortsetzen dürfen", sagte Eckert: "Vielleicht ist das eine Art von Politik - die ich aber nicht unterstütze. Das hat nichts mit Respekt zu tun." Borbely bezeichnete die vermeintlichen FIFA-Angaben, die beiden hätten sich nicht für die Wiederwahl beworben, als "absolut lächerlich".

Allein seit 2015, als die FIFA implodiert war, hat die FIFA-Ethikkommission über 70 Funktionäre verurteilt.