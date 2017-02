Bausch gibt auf

Es wird momentan kein Containerdorf in Steinfort geben. Nach dem zweiten Sieg der Initiative vor dem Verwaltungsgericht hat Minister François Bausch entschieden, das Projekt fallen zu lassen. Das Infrastruktur-Ministerium erklärte am Mittwochabend dem Tageblatt gegenüber, dass Bausch am Freitag im Regierungsrat die Annullierung des Projekts beantragen werde.

Es soll trotzdem eine umfassende Umweltstudie durchgeführt werden, da der Befund von giftigen Altlasten auf dem Feld besorgniserregend ist. Steinfort wird dennoch Flüchtlinge aufnehmen. Die Gemeinde hat der Regierung vorgeschlagen, sie in leerstehenden Wohnungen unterzubringen.

Am Mittwochmorgen war bekannt geworden, dass die Bürgerinitiative "Kee Containerduerf am Duerf" einen weiteren Erfolg erzielen konnte. Das Verwaltungsgericht gab der Initiative auch in zweiter Instanz recht.

Vor zwei Jahren war der Bau eines Erstaufnahmezentrums von der Regierung angekündigt worden. Die Umsetzung des Projekts, das schon lange auf den Beinen stehen sollte, wurde wegen des Widerstands der Initiative und immer wieder neu auftretender Probleme in die Länge gezogen.