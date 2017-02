Bettel präsentiert neues Joint Venture

Das neue Luxemburger Innovationszentrum bekommt den Namen "Tomorrow Street". Gemeinsam mit Vodafone-CEO Ninian Wilson, stellte Xavier Bettel auf dem "Mobile World Congress" in Barcelona das Projekt vor. Das Innovationszentrum soll neue Tech-Firmen nach Luxemburg locken und ihnen durch die Zusammenarbeit mit Vodafone die Möglichkeit geben, ihre internationalen Aktivitäten auszubauen. Der Luxemburger Premier besuchte die Mobilfunkmesse am Montag und Dienstag.

Im Sommer 2017 wird das Joint-Venture zwischen Vodafone und Technoport SA auf Luxemburg-Kirchberg seine Tore öffnen. Finanziert wird das Projekt, das in Zukunft rund zehn Unternehmen beherbergen kann, jeweils zu gleichen Anteilen zwischen den beiden Partnern.

"Tomorrow Street wird den neuen Tech-Unternehmen über das Vodafone-Netzwerk ein unglaubliches Sprungbrett zu internationalen Aktivitäten bieten", lobte der Luxemburger Premier Xavier Bettel das neue Projekt in Barcelona.

Today we launched together with @VodafoneGroup #TomorrowStreet, a fantastic springboard to help new technology companies grow #MWC17 pic.twitter.com/Ng2ypWJ2Bx