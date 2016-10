Kritik an Kompetenz in der Kommunalpolitik

Zur „Rentrée sociale“ übt die FGFC heftige Kritik. Sie erläuterte, dass immer häufiger von Kollegen und Kolleginnen zu hören sei, dass innerhalb der Kommunalpolitik „die nötigen Sach- und Sozialkompetenzen fehlen“. „Kommunalpolitiker kommen, wie wir alle, nicht als „kompetente Manager“ zur Welt“, sagt Generalsekretär der FGFC Marco Thome.

Es würde nicht ausreichen als Schöffe oder Bürgermeister gewählt zu werden. Es gehe in solch einer Position darum Fähigkeiten für eine adäquate Führung des Personals zu beweisen. „So manchem Bürgermeister, Schöffen oder Gemeinderat geht es eher darum, sich draußen beim Bürger einzuschmeicheln als sich um seine Verwaltung zu kümmern“, bemängelt Thome. Dies sei zum Nachteil des Gemeindepersonals, da durch fehlende Führungskompetenzen, ihre Arbeit häufig nur wenig Anerkennung finde. Außerdem betonte Thome, dass bei Betrachtung der Wahllisten man sich häufig wundere wer auf den Listen auftauche.

„Innerhalb der Zentralkommission wiederholen wir gebetsmühlenartig, dass wir ein zentral ausgearbeitetes und umgesetztes Qualitätsmanagement bei den Gemeinden brauchen“, erläutert Generalsekretär der FGFC Marco Thome. Unter anderem würde eine Art Generationenwechsel in den Gemeinden stattfinden. Die neue junge Generation würde allmählich in der Gemeindepolitik nachrücken. Daher sei es umso wichtiger ihnen eine Grundlage zu bieten an welcher sie sich orientieren können.

Als solch eine Grundlage fordert die FGFC eine Art freiwilligen „Permis de gestion communale“. Denn die fehlende Professionalität würde die Entwicklung der betroffenen Gemeinden lähmen, bemerkt Thome. „Die Tage, wo die Gemeinden in einem dörflichen Rahmen über gegenseitige Freundschaften und Seilschaften geführt werden kann sind vorbei. Aufgrund der Komplexität der lokalen Problemstellung muss es unbedingt zu einer Professionalisierung der Arbeitsabläufe zwischen Personal und Politik kommen“, ermahnt er.

Ein weiterer Kritikpunkt der bei der FGFC auf der Tagesordnung stand bezieht sich auf den psychoteschnischen Test, welchem sich angehende Busfahrer unterziehen müssen. Dieser Test wird von den Busdiensten AVL (Stadt Luxemburg) und dem TICE (Süden) durchgeführt. Bezüglich dieses Tests kritisiert die Gewerkschaft, dass er nicht transparent sei. Auch sei auffällig, dass im Schnitt rund 75 Prozent der Kandidaten diesen Test nicht bestehen würden, erläutert Thome.

Daher habe die Gewerkschaft einen Fachbericht in Auftrag gegeben, der von Sébastien Santos einem spezialisierten Psychologen unternommen wurde. Dieser zeigt auf, dass möglicherweise falsche Auswertungen der Tests gemacht wurden, da die selben Kandidaten weitere psychoteschnische Tests bestanden. Es fehle auf jeden Fall an Transparenz sagt die FGFC, da es unter anderem sehr schwer sei eine Einsicht in die Test zu erhalten. Sie sei sogar den getesteten Personen verweigert worden, so die Gewerkschaft.

Außerdem sei es merkwürdig, dass Kandidaten die bei der AVL und TICE den Test nicht bestanden, anschließend bei privaten Busdiensten arbeiteten. Daher stellt die Gewerkschaft dem Transportminister François Bausch die Frage, ob dieser Test eigentlich einen Sinn ergeben würden und ob es nicht besser wäre den Test landesweit und auch auf private Dienstleister auszuweiten.