Trump wütet gegen die eigene Partei

Vier Wochen vor der US-Wahl verschärft der wegen seiner vulgären Sprüche massiv unter Druck geratene Präsidentschaftskandidat Donald Trump nicht nur die Auseinandersetzung mit seiner Rivalin Hillary Clinton, sondern auch mit der eigenen Partei. Während am Dienstag Spekulationen über mögliche weitere Enthüllungen mit Obszönitäten Trumps hochkochten, fuhr der Immobilienmogul schwere Attacken gegen Parteikollegen, die sich in den vergangenen Tagen von ihm distanziert hatten.

Trump feuerte im Internetdienst Twitter eine Serie von Angriffen gegen den republikanischen Chef des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, und andere Republikaner ab. "Illoyale" Republikaner seien für ihn "viel schwieriger als die schurkige Hillary" – dies ist seine Standardbezeichnung für seine Rivalin. Die Demokraten seien gegenüber ihrer Kandidatin "viel loyaler" als die Republikaner gegenüber ihm, beklagte Trump.

Seit Ende vergangener Woche eine heimliche Aufzeichnung von 2005 an die Öffentlichkeit geriet, in der der Baulöwe und frühere Reality-TV-Star vulgäre Äußerungen über Frauen von sich gibt und mit sexuellen Zudringlichkeiten prahlt, haben ihm Dutzende von republikanischen Mandatsträgern die Gefolgschaft entzogen. Unter den Republikanern herrscht die Furcht, dass die gesamte Partei von Trump in den Abwärtsstrudel gerissen wird – und als Folge nicht nur die Präsidenten-, sondern auch die gleichzeitigen Kongresswahlen verloren gehen.

Eine zu Wochenbeginn veröffentlichte Umfrage verzeichnet einen dramatischen Absturz des republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Clinton lag demnach bei 46 Prozent, Trump sackte auf 35 Prozent ab. Die Umfrage des Fernsehsenders NBC News und der Zeitung "Wall Street Journal" fand direkt nach Veröffentlichung des Skandalvideos statt.

Besonders erbost zeigte sich Trump über Ryan. Dieser hatte zu erkennen gegeben, dass er die Präsidentenwahl bereits für verloren hält. Der ranghöchste Mandatsträger der Republikaner kündigte an, er werde Trump nicht mehr verteidigen und nicht mehr mit ihm auftreten. Vielmehr wolle er sich voll darauf konzentrieren, die Mehrheiten seiner Partei im Repräsentantenhaus und im Senat zu verteidigen. Trump bezeichnete Ryan daraufhin als "sehr schwachen und ineffizienten Anführer". Zugleich bekundete er Erleichterung darüber, dass er nun nicht mehr an die Parteiräson gebunden sei, sondern den Wahlkampf ganz nach seinem Gusto führen könne: "Es ist so schön, dass mir nun die Fußfesseln abgenommen worden sind."

Trump drohte seiner Widersacherin mit weiteren persönlichen Attacken. "Wenn sie noch mehr Aufnahmen mit unangemessenen Äußerungen veröffentlichen wollen, werden wir auch weiterhin über unangemessene Dinge reden, die Bill und Hillary Clinton tun", sagte Trump bei einem Wahlkampfaufritt in Pennsylvania. "Da gibt es viele Dinge, Leute." Bereits während des TV-Duells hatte Trump den Ehemann seiner Kontrahentin scharf attackiert. Ex-Präsident Bill Clinton habe Frauen "missbraucht", sagte er. Trump war kurz vor der Debatte sogar so weit gegangen, mit drei Frauen, die Bill Clinton Missbrauch und Vergewaltigung vorwerfen, eine Pressekonferenz abzuhalten.

Derweil kursierten Gerüchte, dass es bislang unveröffentlichte Mitschnitte oder Transkripte aus der Produktion der TV-Serie "The Apprentice" gebe, die Trump weiter in Bedrängnis bringen könnten. Ein Ex-Produzent der Reality-Serie, Bill Pruit, twitterte, es gebe Aufzeichnungen, die noch "viel schlimmer" seien als alles bisher Bekannte. Der derzeitige Produzent der Show, Mark Burnett, erklärte daraufhin in einem gemeinsamen Statement mit dem Unterhaltungsunternehmen Metro-Goldwyn-Mayer, er habe "weder die Möglichkeit noch das Recht", Mitschnitte und sonstiges Material herauszugeben. Auch die Möglichkeiten von MGM, derartiges Material zu veröffentlichen, seien durch "diverse vertragliche und juristische Anforderungen" eingeschränkt.