Oh Schreck lass nach!

Halloween steht vor der Tür. Menschen schlüpfen in schaurige Kostüms, Kinder versetzen ihre Nachbarn in Angst und Schrecken und Openscreen lädt erneut zum gruselig-schauerlichen Kinoabend ins Naturreservat Ellergronn in Esch/Alzette ein. Zittern, Gänsehaut, erhöhte Atemfrequenz, erhöhter Pulsschlag, gesteigerter Blutdruck: All das versprechen die Veranstalter mit dem Slogan "Scare us please!".

Openscreen

Halloween Night

Am 30. Oktober

um 20 Uhr

Centre d’acceuil Ellergronn

Esch-sur-Alzette



Busdienst

Der Sonderbus nach

Esch fährt wie folgt:



18.20 Uhr: Luxemburg-Glacis

18.30 Uhr: Luxemburg-Gare

19.00 Uhr: Esch-Belval Plaza

19.15 Uhr: Esch-Gare

19.30 Uhr: Ellergronn

Rückfahrt: Nach Ende der Filmvorführung.



Reservierung unter:

info@openscreen.lu



Eine implizite Aufforderung an alle, Kurzfilme, die eine Laufzeit von 20 Minuten nicht überschreiten, völlig gleichgültig ob amateurhaft oder professionell gedreht sowie einen Horror, Trash oder „Fantastik“-Bezug haben, bis zum 25. Oktober einzusenden (info@openscreen.lu), damit sie an einem einzigartigen Abend unter freiem Himmel an die Leinwand projiziert werden.

Ein Sonderbus wird die Zuschauer aus Luxemburg-Stadt über das Universitätsviertel Esch-Belval unverzüglich ins Escher Naturreservat bringen. Dort können sie sich an einem Lagerfeuer samt Marshmallows und Glühwein aufwärmen und sich vollends der Siebten Kunst hingeben.

Weitere Infos gibt es auf der Webseite der Veranstalter!