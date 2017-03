Fifa sperrt Messi

Superstar Lionel Messi ist vom Fußball-Weltverband FIFA für vier Pflichtspiele der argentinischen Nationalmannschaft gesperrt worden. Der 29 Jahre alte Torjäger des FC Barcelona hat nach Ansicht des FIFA-Disziplinarkomitees während des 1:0-Erfolges der Albiceleste in der WM-Qualifikation gegen Chile am vergangenen Donnerstag den brasilianischen Schiedsrichter-Assistenten Emerson Augusto do Carvalho beleidigt.

Este fue el insulto de Messi que le costó 4 fechas de suspensión. pic.twitter.com/g4sY04VCns — FutbolData (@data_futbol) 28. März 2017

Messi muss zudem umgerechnet 9.400 Euro Strafe zahlen. Der ehemalige Weltfußballer fehlt Argentinien damit bereits am Dienstagabend in der WM-Qualifikation gegen Bolivien (22.00 Uhr MESZ). Messi steht dem Vize-Weltmeister zudem in den Quali-Spielen gegen Uruguay, Venezuela und Peru nicht zur Verfügung.

Er kann erst wieder im abschließenden Spiel Argentiniens gegen Ecuador mitwirken. Aktuell liegt Argentinien in der Südamerika-Qualifikation auf Platz drei. Das Messi-Team hat jedoch nur zwei Punkte Vorsprung auf Platz fünf, der in die Play-offs führt, sowie Platz sechs, der das WM-Aus zur Folge hätte.