Einwohner überwältigen Einbrecher

Am Donnerstag gegen 22 Uhr klingelte ein Mann an einer Residenz, in der hauptstädtischen avenue de la gare. Ihm wurde die Tür geöffnet, ohne daß jemand nach seiner Identität über die Sprechanlage fragte. Der Mann begab sich anschließend in den Keller des Wohnhauses, in dem sich auch eine Apotheke befindet. Aus deren Lagerräumen ließ er mehrere Teepäckchen mitgehen.

Mit Hilfe des Aufzugs gelang der Mann später in den Eingangsbereich der Apotheke, wo er sich gewaltsam Zutritt verschaffte. Hier stahl der Einbrecher den gesamten Kasseninhalt. Der Mann wollte nach seinem Beutezug das Gebäude auf dem gleichen Weg verlassen, wie er gekommen war. Mittlerweile hatte jedoch ein Bewohner die Eingangstüt verschlossen und verhinderte so die Flucht.

Der Einbrecher versuchte die Tür mit einem Stein einzuschlagen. Durch den ausgelösten Krach und die Alarmanlage aufgeweckt, begaben sich zwei Hausbewohner zum Eingangsbereich. Die Beiden konnten den Einbrecher überwältigen und festhalten, bis die Polizei eintraf.

Der Einbrecher wird am Freitagmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.