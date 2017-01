Mit 151 km/h durch die Route d'Arlon

Viel zu schnell war am Dienstagabend ein Autofahrer in der Route d'Arlon unterwegs. Auf Höhe des Wasserturms wurde der Mann mit 151 Stundenkilometer geblitzt. Die Polizei konnte wegen der hohen Geschwindigkeit das Fahrzeug nicht an der Kontrollstelle stoppen.

Erst an einer Ampel und mit Hilfe einer zweiten Streife schnappte sich die Polizei den Raser. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann dem Alkohol zugesprochen hatte, heißt es in einer Polizeimeldung. Er ist seinen Führerschein los.