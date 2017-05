Am Sonntag fand in Würzburg ein Semi-Marathon, in dessen Rahmen auch ein Handbikerennen ausgetragen wurde, statt. Die Fahrer des LHT Luciano Fratini und Joël Wagener nahmen an diesem Rennen teil.

Beim Rennen ereignete sich ein schwerer Unfall, der leider unsere beiden luxemburgischen Athleten betraf, schreibt das "Luxembourg Paralympic Committee" in einer Pressemeldung.

Ein Radfahrer, der die Absperrungen nicht respektierte, überquerte die Straße in dem Augenblick, in dem die beiden Handbiker mit ca 45 Kmh ankamen. Der unvermeidliche Zusammenstoß war sehr heftig.

Joël wurde schwer verletzt, auch wenn er die anfangs befürchteten Knochenbrüche nicht erlitt. Seine tiefen offenen Wunden mussten in der Klinik chirurgisch versorgt. Luciano erlitt nur einige Hautabschürfungen. Beide Handbikes wurden beschädigt, wobei das von Joël nur noch Schrottwert hat.

Der Unfallverursacher hat unerkannt die Flucht ergriffen und wird polizeilich gesucht.