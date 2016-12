Konsumentenschutz fordert Indextranche

Das teilte der Konsumentenschutz (ULC) in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Dabei bezieht sich die Organisation auf die am Mittwoch veröffentlichte Statec-Studie zu den Lebenshaltungskosten in Luxemburg.

Demnach benötigt eine einzelne Person 1.923 € monatlich, um in Luxemburg leben und am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben zu können - die rechnung enthält die Miete mit Heiz- und Nebenkosten. Ein Paarmit zwei Kindern braucht dafür 3.935 €, alles inbegriffen.

Die ULC bezweifelt sehr stark, dass diese Beträge in Wirklichkeit ausreichen, um alle Kosten zu decken, insbesondere aufgrund der hohen Wohnkosten. Auch sieht sich die ULC in Anbetracht des kürzlich vorgestellten Gutachtens der Arbeitnehmerkammer in ihrer Annahme bestätigt, dass die Luxemburger Verbraucher in den vergangenen Jahren einen Kaufkraftverlust erlitten haben.

Hervorzuheben in besagtem Gutachten ist die Feststellung, dass der Index seit den 80-Jahren wiederholt manipuliert wurde, zu Ungunsten der Verbraucher, ohne jemals einen Ausgleich erhalten zu haben, teilte die ULC weiter mit.

Als Folge davon sei seit über drei Jahren keine Indextranche mehr erfallen, obwohl viele Lebensmittel und Dienstleistungspreise gestiegen sind. Insgesamt liegt die Gehälterentwicklung um 5,1% unterhalb der Entwicklung der Indexserie, aufgrund derer der Index bestimmt wird.

Die ULC wiederholt daher nochmals ihre bereits vor längerer Zeit gestellte Forderung, eine kompensatorische Indextranche von 1,5 %, zusätzlich zu der wahrscheinlich im ersten Trimester 2017 erfallenden Tranche von 2,5 %, an die Arbeitnehmer und Rentner auszuzahlen, dies auch im Hinblick auf die bereits in den vergangenen Jahren erfolgten Steuer- und Taxenerhöhungen.

Eine fast gleich lautende Forderung hatte auch die Pensionierten-Abteilung der Eisenbahnergewerkschaft im Juni diesen Jahres gestellt.