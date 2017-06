Der Tornado-Mann

Dass Kanadier mit harschen Wetterbedingungen klarkommen müssen, war eigentlich gewusst. Theunis Wessels hat aber in der vergangenen Woche den Vogel abgeschossen. Der Mann aus Three Hills, einer 3.000-Seelen-Stadt mitten in Kanada, mähte fröhlich seinen Rasen weiter, während hinter ihm ein Tornado wütete.

Seine Frau, Cecilia Wessels, zückte ihr Telefon und schoss ein Foto, das sie später auf Facebook stellte. "Mein Biest mäht den Rasen mit einer Brise in den Haaren", schrieb sie am Samstag neben ihren Post. Das Bild wurde über 4.000 Mal geteilt und Theunis Wessels wurde über Nacht zum Internetstar. Der Spiegel nannte ihn sogar den "Chuck Norris des Rasenmähens".

In einem Interview mit dem kanadischen Sender CTV News erklärte er, dass er einfach den Rasen am Freitag fertigmähen musste, weil er am Wochenende keine Zeit mehr gehabt hätte, es zu tun. "Wir sind eigentlich aus Südafrika und es war das erste Mal, dass ich einen Tornado sehe", so Wessels. "Ich hatte aber die ganze Zeit ein Auge darauf."

Seine Tochter holte Cecilia Wessels, weil ihr Vater einfach nicht aufhören wollte, zu mähen. Diese machte eigentlich Fotos, um sie ihren Eltern in Südafrika zu zeigen. Sie hatte aber nicht damit gerechnet, dass die Menschen das Foto so feiern würden.

Die Internetnutzer ließen es sich natürlich nicht nehmen, aus Wessel gleich ein Meme zu machen. Nun kursieren Hunderte Fotos in den absurdesten Varianten von Wessel auf Twitter und Instagram. So zum Beispiel diese Montage:

Sogar der Schauspieler Zach Braff, der John Dorian in der amerikanischen Fernsehserie Scrubs spielt, mischt mit. Er postete das Bild und schrieb: "Wenn Trump Präsident ist und wir trotzdem mit unserem Leben weitermachen müssen."

When Trump is our president, but we have to go on with our lives. pic.twitter.com/1jjd1tMFJN — Zach Braff (@zachbraff) June 4, 2017

Wessels hat es jedenfalls mit seiner unbeabsichtigten Tollkühnheit zu internationaler Berühmtheit geschafft. Ob er beim nächsten Tornado auch wieder seine Mähmaschine auspacken wird, bleibt offen.