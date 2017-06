Wenn die Fäuste fliegen

Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht zu Sonntag zu mehreren Schlägereien. In der hauptstädtischen rue Sigefroi, gingen zwei Männer aufeinander los. Einer der Streihähne wurde mit einem Glas verletzt. In Schifflingen trugen ebenfalls zwei Personen einen nicht genehmigten Faustkampf aus. Hier wurde eine Person leicht verletzt.

In der Flüchtlingsunterkunft auf dem Herrenberg in Diekirch waren drei Männer aneinander geraten. Zwei Personen wurden verletzt.

Die Polizei musste auch in Differdingen und Luxemburg einschreiten, da sich dort ebenfalls Schlägereien anbahnten. Eine Person, in der rue Jos Junck in Luxemburg, wollte sich nach dem Eintreffen der Polizei jedoch nicht beruhigen. Er musste die Nacht in Passagearrest verbringen.