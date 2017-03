Mann versucht Mobiltelefone zu stehlen

Wie die Polizei mitteilt, versuchte am Mittwochmorgen ein Mann in einem großen Einkaufszentrum auf dem Kirchberg Mobiltelefone zu stehlen. Sicherheitsbeamte beobachteten den Mann dabei, wie er erst zwei Mobiltelefone samt Verpackung an sich nahm, sie dann versteckte und die Packungen aufriss.

Mobiltelefone und Zubehör steckte der Mann ein, die Verpackungen ließ er liegen. Immer noch unter Beobachtung der Kaufhausdetektive, begab sich der Mann in eine andere Abteilung des Einkaufszentrums. Erneut wiederholte er seine Masche.

Nachdem der Mann das Geschäft wieder durch den Eingangsbereich verlassen hatte, wurde er vom Sicherheitspersonal abgefangen. Das Diebesgut befand sich in seiner Umhängetasche. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an, der noch am selben Tag dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde.