Ein Meer von Luftballons

Bürgermeister Michel Malherbe, zusammen mit Mitgliedern des Schöffen- und Gemeinderates sowie etlichen Ehrengästen, empfing zur Feier des Tages den Unterrichtsminister Claude Meisch im Hof des Rathauses. Auf dem Weg zum benachbarten neuen Schulgebäude standen die erwähnten Jungen und Mädchen Spalier, winkten mit ihren Luftballons und sangen ein speziell für diese Feier eingeprobtes Lied.

Bis dahin spielte das Wetter noch mit, wenig später sollte es aufgrund schwerer Gewitter und Platzregen etwas ungemütlicher werden. Das Gebäude, das bereits seit August letzten Jahres in Betrieb ist, trägt die Unterschrift des Architektenbüros Besch Da Costa. Es wurde auf dem Standort der früheren Nic-Welter-Schule errichtet und beherbergt eine „Maison relais“ für 300 Kinder (elf Säle), insgesamt 8 Grundschulräume (Zyklen 1 und 2), eine eigene Küche, eine Lehrküche sowie einen Spielraum.

„Quadratisch, praktisch, gut“, beschrieb der Bürgermeister das Niedrigenergiegebäude mit einer Nutzfläche von insgesamt 3.309 Quadratmetern und einem Gesamtvolumen von 23.986 Kubikmetern. Dieses neue zweistöckige Schulgebäude (es gibt noch zwei weitere auf der place Saint-Michel und dem „Krounebierg“) schlägt mit 15,5 Millionen Euro zu Buche.

Stolz ist man natürlich auch auf die neue „Maison relais“, die von der Vereinigung „Inter-Actions“ geleitet wird. Diese ist in vier weiteren Einrichtungen in Mersch („Krounebierg“ und „Wisestrooss“, in der Kindertagesstätte „Butzenhaus“ und im „Klengt Butzenhaus“ in Rollingen/Mersch) federführend. In der nun offiziell ihrer Bestimmung übergebenen „Maison relais“ können bis zu 300 Kinder tagsüber betreut werden.

Das Gebäude verfügt zudem über eine Bibliothek, über Bastelateliers und einen angeschlossenen Spielplatz. Was die eigene Küche anbelangt, so beteiligt man sich am Projekt „Natur genéissen: Mir iesse regional, bio a fair“ des interkommunalen Syndikats Sicona.