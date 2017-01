Bettel dementiert 2. Staatsfunk für Luxemburg

Simone Beissel (DP) ist Präsidentin der parlamentarischen Medienkommission. Eine Aussage auf Radio 100,7 hatte Anfang Januar für Aufregung in Luxemburg und international in Radioforen ( ► Link ) gesorgt. Sie hatte eine staatliche Kostenübernahme bei RTL nicht ausgeschlossen.

Dies rief die beiden Abgeordneten Diane Adehm (CSV) und Gilles Roth (CSV) auf den Plan. Sie wollten in einer parlamentarischen Frage wissen, ob es tatsächlich eine solche Idee gibt. Am Donnerstag kam die Antwort von Premier- und Medienminister Xavier Bettel (DP). Er dementiert, dass es einen zweiten staatlichen Rundfunk in Luxemburg geben wird.

Er bestätigte allerdings, dass die Regierung die Verhandlungen über einen neuen Konzessionsvertrag mit der RTL Group, CLT-UFA und der Bertelsmann AG aufgenommen hat. Der alte Vertrag läuft 2020 aus. Er gilt als gut gehütetes Geheimnis zwischen Staat und dem Privatsender auf Kirchberg.

Bettel fügte hinzu, dass er kommende Woche die zuständige Medienkommission im Parlament über die Forschritte der Verhandlungen informieren will.