Kaum im Einsatz, schon gibt's Ärger

Auf der A60, einer Autobahn von der belgischen Grenze in Richtung Prüm in der Eifel, hat die Polizei seit ein paar Tagen einen mobilen Radaranhänger aufgestellt. Allerdings ist der Blitzer jetzt nicht mehr einsatzbereit.

Der Grund: Unbekannte haben das Meßgerät mit einem stumpfen Gegenstand und Feuer beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro, heißt es von der Polizei aus Trier.

Nach den bisherigen Ermittlungen haben bisher unbekannte Täter versucht, den Anhänger mit Brandbeschleuniger anzuzünden, was jedoch misslang. Das Feuer breitete sich lediglich außerhalb des Anhängers aus und erlosch vermutlich von alleine.

Darüber hinaus haben der oder die Unbekannten versucht, die Klappe aufzubrechen und die Scheibe einzuschlagen. Dazu benutzten sie einen stumpfen Gegenstand, möglicherweise ein Brecheisen. Die Heckklappe und die Scheibe wurden bei dem Angriff beschädigt. Möglicherweise hat auch die Radaranlage einen Schaden davongetragen.

Erst am 3. Mai war der Anhänger der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Er wird mit Batterien betrieben, kann bis zu einer Woche am Stück die Geschwindigkeit vorbeifahrender Autos messen und sollte an ausgesuchten Orten aufgestellt werden.

Auch Luxemburg will sich einen Radaranhänger besorgen. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf rund 140.000 Euro.