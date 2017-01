Karussellfahrt durch den Kreisel

Gegen 11.30 Uhr am Sonntag fiel einer Polizeistreife ein Pkw auf, das mehrmals hintereinander durch den Kreisverkehr fuhr. Der Fahrer filmte seine Karussellfahrt durch den Rond-Point Raemerich mit dem Smartphone. Die Beamten stoppten den Mann und stellten ihn zur Rede gestellt. Dieser erklärte, er wolle den Kreisverkehr auf seine Gefährlichkeit hin testen. Die Beamten stellten allerdings Alkoholeinfluss fest und baten den Mann zum Atemlufttest.

Plötzlich wechselte der Gemütszustand des Betrunkenen und er stieß die Fahrertür mit voller Wucht gegen das Bein eines Beamten. Dieser wurde hierbei verletzt. Der Mann, der sich anschliessend heftig zur Wehr setzte, wurde durch die Beamten aus dem Wagen gzogen und in Handschellen gelegt. In seinem Wagen wurde bei der anschließenden Körperdurchsuchung ein Schlagring mit einer festen Klinge gefunden. In seiner Gesäßtasche trug der Mann weiterhin ein Taschenmesser. Die Waffe wurde beschlagnahmt, der Führerschein eingezogen und Anzeige erstattet.