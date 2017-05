Polizei schießt auf Fluchtauto

Gegen 19.10 Uhr wurde der Polizei am Freitagabend ein Ladendiebstahl in einer Tankstelle in Mertert gemeldet. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Mehrere Personen sollen etliche Flaschen Alkohol gestohlen haben und anschließend mit einem schwarzen Wagen geflüchtet sein.

Die Polizei leitete umgehend eine weitläufige Fahndung ein. Kurz darauf wurde das Fahrzeug an der Route du Vin in Stadtbredimus gesichtet. Die Verfolgung des Fahrzeugs wurde aufgenommen. In Remich missachtete das Fluchtfahrzeug dann eine weitere Polizeistreife, so die Polizei weiter. Ein Beamter, der aus dem Dienstwagen ausgestiegen war konnte sich nur knapp vor dem Fluchtwagen in Sicherheit bringen.

Im Kreisverkehr Remerschen kam es schließlich zu einer Kollision zwischen einem Dienstwagen und dem Fluchtwagen. Die mutmaßlichen Diebe gaben jedoch immer noch nicht auf. Daraufhin eröffnete ein Beamter das Feuer und feuerte zwei Schüsse auf die Reifen des Wagens, welches seine Flucht jedoch weiterhin fortsetzen konnte und über die Brücke nach Deutschland flüchtete.

Die Beamten verloren des Auto schließlich aus den Augen und mussten die Verfolgung abbrechen.