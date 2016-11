Gesucht: Kiesch, Ezzi und Perstner

Auch die Luxemburger Polizei verbreitete deshalb den Aufruf von Europol . Europol, das Fahndungsnetzwerk ENFAST und 23 Länder beteiligen sich an der Aktion. Ab 1. Dezember wird an 23 Tagen in Folge jeweils ein spezieller Fahndungsaufruf gestartet.

Mehr als 60 Verbrecher stehen derzeit auf der Liste. Nach der Aktion von Januar 2016 wurden laut Europol 24 der meistgesuchten Schwerverbrecher verhaftet. Neun dieser Festnahmen konnten direkt auf die mediale Verbreitung des Fahndungsaufrufs zurückgeführt werden. Aus Luxemburger Sicht ist hier festzuhalten, dass seit Januar Izet Ajdinovic (Kidnapping und bewaffneter Überfall) nicht mehr gesucht wird.

Der wegen Mordes verurteilte Jean Marc (Sirichai) Kiesch steht dagegen weiter auf der Liste. Der 1981 geborene Luxemburger ist rechtskräftig wegen Mord zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach einem Hafturlaub im Jahr 2004 tauchte er allerdings unter.

Neu auf der Liste sind zwei Personen. Mohamed Ezzi, geboren 1988, ist zu 10 Jahren Haft verurteilt, da er seine Ehefrau mehrfach schwer misshandelte und diese fast erblindet ist. Seit Juni 2016 sei er auf der Flucht, so Europol. Der Dritte im Bunde ist Kevin Perstner, Jahrgang 1990. Der Franzose ist noch nicht verurteilt, wird aber gesucht wegen bewaffneten Raubüberfalls. Seit dem Sommer 2016 werde nach ihm gefahndet, so Europol; seine zwei Komplizen würden in Luxemburg im Gefängnis sitzen. Sie hatten im Juli 2015 ein älteres Ehepaar überfallen und auch schwer verletzt.

Ach ja: Und bei Interpol wird übrigens immer noch nach "Panama Charly" gesucht (► Link ). Als vermisst gemeldet aus Luxemburger Sicht ist bei Interpol weiterhin François Thillman, der 2010 im Alter von 28 Jahren in Paris spurlos verschwand.