Führerschein in zwei Fällen weg

Um 19.25 Uhr am Dienstagabend fiel der Polizei in Mertzig ein Fahrzeug auf, das in Schlangenlinien fuhr. Auf einer Tankstelle konnte die Polizei den Wagen stoppen. Das Auto stand quer vor den Zapfsäulen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann viel zu tief ins Glas geschaut hatte. Sein führerschein ist nun weg.

Um 1.50 Uhr am Mittwoch wurde der Polizei zwischen Bartringen und Dippach ein Fahrzeug gemeldet, das auf der Gegenfahrbahn und ohne angeschaltetes Licht unterwegs war. Andere Verkehrsteilnehmer mussten dem Wagen ausweichen. Vor der Ortschaft Dippach konnte das Fahrzeug von einer Polizeistreife gesichtet werden, wobei auch hier das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn unterwegs war und die Polizeistreife diesem ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der zulässige Höchstwert wurde über das Doppelte überschritten was zu einem Führerscheinentzug führte. Da der Mann als Gegenprobe eine Blutprobe verlangt wurde er für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.