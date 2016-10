84-Jährige auf offener Straße überfallen

In Wasserbillig wird am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr eine Rentnerin auf offener Straße in der rue Bocksbierg auf Höhe des Foyers "Spatzenascht" überfallen.

Neben der 84-Jährigen hält plötzlich ein Auto. Der Beifahrer fragt nach der Uhrzeit. Als die Frau ihren Arm in Richtung Fahrzeug streckt, greibt der Unbekannte blitzartig zu und reißt ihr die Uhr vom Handgelenk.

Der Fahrer gibt Gas. Das Fahrzeug verschwindet in unbekannte Richtung. Die Frau wird bei dem Überfall leicht am linken Arm verletzt, heißt es von der Polizei. Sie kommt ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt in dem Fall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Dienststelle Wasserbillig unter der Telefonnummer 244 792 00 entgegen.