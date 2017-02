Rauchendes iPhone - fallender Apple-Kurs

Bei dem Kurznachrichtendienst machte ein Video die Runde, in dem zu sehen war, wie aus einem iPhone 7 Plus Rauch entwich. Apple erklärte, den Vorfall zu prüfen und sich mit dem Kunden in Verbindung zu setzen. Der Vorfall weckte Erinnerungen an die brennenden Galaxy Note 7 des Weltmarktführers Samsung, den das Debakel um sein Smartphone-Vorzeigemodell Milliarden kostete.

Positiv werteten Anleger dagegen eine Kurszielerhöhung für die Apple-Aktie auf 160 Dollar von 142 Dollar. Das Rating bestätigte der Broker BMO Capital mit "outperform". BMO-Analyst Tim Long geht davon aus, dass Apple im Herbst mehr iPhone-Modelle als sonst auf den Markt bringen wird und dass der durchschnittliche Verkaufspreis für die Smartphones weiter steigt.

So my IPhone 7 plus blew up this morning was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69