Aus "En Marche" wird "La République en Marche"

Die Bewegung des neu gewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron erhält einen neuen Namen. Generalsekretär Richard Ferrand teilte am Montag in Paris mit, die Gruppierung namens "En Marche!" (In Bewegung) heiße künftig "La République en Marche" (Die Republik in Bewegung).

Wie erwartet legte Macron den Vorsitz nieder, um sich ganz seinen Aufgaben als Präsident widmen zu können. Den Interims-Vorsitz übernimmt die Delegierte Catherine Barbaroux, die unter verschiedenen französischen Arbeitsministern als Referentin gearbeitet hat.

"La République en Marche" will bis Donnerstag die Namen der 577 Kandidaten für die Wahl zur Nationalversammlung im Juni bekanntgeben.

Nach Angaben des Generalsekretärs soll jeder zweite aus der Zivilgesellschaft stammen. Zudem sollen 50 Prozent Frauen sein.

Es werde keine Kandidatur von Anhängern akzeptiert, die kein reines Vorstrafenregister hätten, bekräftigte Ferrand. Macron gründete seine Bewegung vor gut einem Jahr.

Sie hat nach Ferrands Angaben inzwischen rund 280.000 Anhänger. Der frühere Wirtschaftsminister hatte die Präsidentschaftswahl am Sonntag mit gut 66 Prozent der Stimmen gewonnen.