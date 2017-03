Asselborn räumt mit Gerüchten auf

Dass Luxemburg Asylbewerber mit bestimmten Nationalitäten nicht akzeptiere, darunter meist Iraker – über dieses Gerücht regt sich Jean Asselborn während einer Pressekonferenz am Freitagmorgen auf.

“Wir machen hier in Luxemburg aufgrund von Nationalitäten keine Aussagen”, bekräftigt Asselborn. Das Ministerium begutachte jede Akte einzeln und schließe keine Person aufgrund seiner Nationalität oder Herkunft aus, so der Immigrationsminister.

Seine Aussage bestärkte er mit der Vorlage von konkreten Zahlen. So hat Luxemburg 2016 168 Entscheidungen, bezüglich Asylanträgen von Irakern getroffen. 93 Personen haben das Statut erhalten und acht Personen haben die sogenannte “protection subsidiaire” erhalten. Abgelehnt wurden laut Jean Asselborn 27 Anträge.

Er betonte zudem, dass einige Iraker unter anderem auch unter das Dublinabkommen fallen und somit in das Land zurückkehren müssen in welchem sie ihren ersten Asylantrag eingereicht haben. Insgesamt liege die Zahl der genehmigten Asylanträge bei 79 Prozent, bestätigt Asselborn.

Personen aus dem Irak, denen Gewalt und Folter in ihrer Heimat droht oder wenn sie einer Minorität angehören, Regierungsgegner oder aus bestimmten gefährdeten Regionen des Iraks stammen, in diesen Fällen werde der Antrag auf jeden Fall in Luxemburg angenommen, meinte der Immigrationsminister.

Während der Pressekonferenz ging Jean Asselborn zudem auf weitere Zahlen und Punkte der Immigrationspolitik ein. 2016 sollen nach den vorliegenden Zahlen 2035 Personen Asyl in Luxemburg beantragt haben.

Luxemburg sehe sich zudem aktuell mit dem Problem der zahlreichen “Dublin-Fälle” konfrontiert, wie es Jean Asselborn ausdrückt. Insgesamt habe man 2016 fast 620 Flüchtlinge in Luxemburg empfangen, die im Grunde unter das Dublinabkommen fallen.

Vor allem bei den Menschen, die aus Marokko oder Algerien stammen handele es sich um 80 Prozent “Dublin-Fälle”, so Asselborn. Dies stelle vor allem ein Problem für die Unterkünfte dar, bestätige unter anderem die Integrationsministerin Corinne Cahen.

Um dieser Situation engegenzuwirken, habe nun vor die Unterbringungsstruktur auf Kirchberg in eine Art “centre de rétention” umzuwandel. Diese soll dann ab 1. April funktional sein, bestätigte Asselborn. Die betroffenen Asylbewerber werden dann einer sogenannten “procédure accélérée” unterzogen.

Während dieser Zeit werden sie auf Kirchberg untergebracht sein. Diese Struktur wird laut Asselborn zudem nun optimiert werden. Zudem sind die dort untergebrachten Personen strengeren Vorschriften unterlegen.

Sie können laut Jean Asselborn tagsüber sich frei bewegen. Alllerdings müssen sie zwischen abends acht Uhr und morgens acht Uhr in der Struktur sein. Um dies zu konrollieren wird ihren An- und Abwesenheit aufgezeichnet.

Sollten sie diese Vorschrift nicht einhalten werden sie umgehend in das “centre de rétention” auf Findel verlegt, so Asselborn.

Zur Infrastrukturverbesserung zähle allerdings auch, dass man dafür sorge die Menschen dort zu beschäftigen und ihnen Freizeitaktivitäten anzubieten, so Asselborn weiter.

Zudem sollen sie von einem kleinen Team an Psychologen und Sozialarbeitern betreut werden. Man hoffe so mehr Platz in den anderen Unterkünften zu schaffen, damit Luxemburg weiterhin Flüchtlinge aufnehmen kann, betonen Corinne Cahen und Jean Asselborn.