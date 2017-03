Im Laufschritt, marsch!

Die EU-Außen- und Verteidigungsminister haben ein gemeinsames militärisches Hauptquartier für Auslandseinsätze beschlossen. Es solle zunächst die Ausbildungseinsätze der EU in Mali, Somalia und der Zentralafrikanischen Republik führen, teilte der EU-Rat am Montag mit.

In Mali gibt es neben der Militärausbildung beispielsweise auch eine EU-Mission zur Beratung von Polizei, Nationalgarde und Gendarmerie. Welche Rolle Luxemburg in dem neuen Befehlsstand spielen wird, ist unklar.

