Auto kracht in Motorrad - Biker verletzt

Kurz nach 14 Uhr ereignete sich ein Unfall bei der Ausfahrt der Sporthalle in Lintgen. Ein Autofahrer übersah beim einbiegen in die rue de Mersch ein Motorrad.

Der Biker prallte gegen die Fahrerseite des Fahrzeugs. Er verletzte sich dabei am Knie und am Oberarm. Er wurde mit einem Rettungswagen der BNS aus Lintgen in die Klinik eingeliefert.