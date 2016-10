Schwierige Themen beim EU-Gipfel

Erstmals nimmt die neue britische Premierministerin Theresa May am Treffen der 28 EU-Länder teil und informiert über die Vorbereitungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Gemeinschaft.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich vor dem Gipfel (11.30 Uhr) bei einem Treffen der Europäischen Volkspartei in Maastricht mit anderen konservativen Regierungschefs und Europaparlamentariern beraten. Die EVP hat das Treffen in die niederländische Stadt verlegt, um den Blick auf das anstehende Jubiläum des Maastrichter EU-Vertrags zu lenken. Dieser war im Dezember 1991 dort ausgehandelt worden und im Februar 1992 unterzeichnet worden.